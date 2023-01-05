“东南亚世界杯”三菱杯四强中有三支球队的主教练都是韩国人. January. 05, 2023 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. 由3名韩国主教练率领的3支国家队进入了“东南亚世界杯”4强。 在东南亚足球锦标赛“三菱杯”上，继印度尼西亚队主教练申台龙（53岁）之后，越南队主教练朴恒绪（64岁）、马来西亚队主教练金判坤（54岁）也获得了4强入场券。日本主教练率领的柬埔寨、新加坡队则在小组赛中被淘汰出局。 越南和马来西亚队在3日举行的三菱杯小组赛最后一轮比赛中，分别以3比0和4比1战胜了对手缅甸和新加坡队。越南队积10分（3胜1平），马来西亚队积9分（3胜1负），分别以B组第1、2名的成绩晋级4强。印度尼西亚队2日以2比1战胜菲律宾队，以A组第2名的成绩进入4强。进入4强的主教练中有3名是韩国教练。泰国队（A组第一名）由拥有巴西和德国双重国籍的亚历山大•波尔金（47岁）执教。 在4强赛上，越南队和印度尼西亚队、马来西亚队和泰国队将分别以主客场形式展开两次对决。如果马来西亚队能战胜“卫冕冠军”、本项赛事夺冠次数最多（6次）的泰国队进入决赛，韩国队主教练之间将展开决赛对决。决赛也将于本月13日和16日举行（也是主客场两回合）。 此次三菱杯的10个参赛国全部由外国教练执教。3名韩国主帅、5名欧洲主帅和2名日本主帅分别执教各支国家足球代表队。柬埔寨队的主教练由广濑亮（67岁）和本田圭佑（37岁）担任，新加坡由西谷隆之（50岁）执教。结果A组柬埔寨队2胜2负，B组新加坡队2胜1平1负，双双无缘4强。 越南队自2018年大赛后时隔4年再次挑战冠军。如果印尼队在本届三菱杯上夺冠，将首次获得冠军。马来西亚队自2010年大赛后，12年来一直未能夺冠。从2017年开始执教越南队的朴教练将以此次大赛为结尾，结束与越南的5年同行。将在4强赛上与申教练率领的印度尼西亚队交锋的朴教练在3日与缅甸队的比赛结束后表示：“从印度尼西亚最近的竞技水平来看，申教练让很多优秀的选手入籍，选手们在体力、战术、技术上都成长了一个阶段”，“自从我执教越南队后，一次也没有输给印度尼西亚队。虽然对手也很强，但我认为我们队能赢。”朴教练和申教练分别执掌越南队和印度尼西亚队的指挥棒，进行了两次对决，朴教练以1胜1平保持领先。 2020年执教印度尼西亚的申教练在2020三菱杯上取得了亚军。金教练在去年1月被选任为马来西亚队的主教练，在上届大赛中小组赛早早被淘汰的马来西亚本届赛事进入了4强。

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