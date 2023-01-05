贷款和存款的利率分别达到8%和4%……新官治与银行贪欲的联手. January. 05, 2023 07:56. . 进入新年以后，贷款利率也急剧上升。以前天为基准，五大商业银行的住宅担保贷款变动利率为5.25%-8.12%，上端超过8%。一年内上涨3个百分点以上。住宅担保贷款利率上升至8%左右，是自2008年金融危机后14年来的第一次。虽然目前适用最高利率的贷款者并不多，但8%左右的利率日常化只是时间问题。部分银行的变动利率下端也大幅上涨，因此，如果利率低于7%，根本无法获得住宅担保贷款。 相反，银行定期存款的年利却下降到了4%出头。就在去年11月中旬，各商业银行还推出了年利率5%左右的存款商品，展开了吸引顾客的竞争。但是此后，韩国银行的标准利率上调也出现了存款利率反而下降的奇怪现象，5%左右的商品销声匿迹。 贷款、存款利率逆行，受金融当局接连介入市场的影响很大。当局一开始要求银行界克制上调存款利率，但接连受到“无法控制贷款利率，只控制存款利息”的批评后，每周亲自检查贷款利率趋势，抑制上调。在市场利率持续上升的情况下，当局介入存款、贷款市场，导致了利率歪曲现象。 看当局脸色、把损失转嫁给顾客的银行界也很难避免指责。各银行对当局提出的抑制贷款利率的要求采取消极应对措施，同时积极下调存款利率，以获取自身利益。在去年的利率上升过程中，各银行也以比存款利率更快的速度上调贷款利率，创下了历史最高值40.6万亿韩元（1月-9月）的利息收益。银行的存贷利率差在去年第三季度末为2.46个百分点，是8年来的最大值，但最近因利率逆行，预计会进一步扩大。 背负4790兆韩元债务的家庭和企业、个体户们正因急剧增加的贷款利息而饱受痛苦。获得住宅担保贷款的人已经处于将年收入的60%以上用于偿还本金和利息的处境。今年，由于严重的经济萧条和高利率、高物价，他们的痛苦越来越大，银行界应该克制过度的利益追求，共同分担痛苦和克服危机。金融当局也应该停止过度的市场介入，为弱势群体扩大包容性金融，并加快支援有限企业和家庭的软着陆的速度。

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