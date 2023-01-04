尹总统：“暂时不会进行内阁改组……不要被传闻所动摇”. January. 04, 2023 07:50. by 張寬錫 jks@donga.com. 据悉，尹锡悦总统3日在新年第一次国务会议上表示“暂时不会进行内阁改组”，断然拒绝了从去年年末开始被提起的内阁改组说。 据总统室和政府透露，尹总统在龙山总统室大楼主持的国务会议结束发言中嘱咐道：“不要被传闻（改组内阁）所动摇，各部门长官要集中精力做好新年工作。”他还强调说，“重要的是在国民面前端正姿态，正确设定方向”，“要取得国民能够切身感受到的成果。”据分析，尹总统以劳动、教育、年金三大改革驱动和打破既得权益为目标，在执政第二年集中精力取得实质性成果，对内阁改组说划清了界限。秘书室室长金大基也在前一天与总统室职员举行的新年早会上鼓励说：“（政府上台后）已经耕了8个月的地，从今年开始是准备播种和栽培的时期。” 执政党内外有观测认为，尹总统为了刷新氛围，将果断进行部分部门的改组。经过长官、次官的服役评价后，这种观测更加有力。有人预测说，总统室将新设首席秘书官，部分首席秘书官有可能被替换。 但是，尹总统当天斩钉截铁地表示“暂时不会进行内阁改组”，年初内阁改组传闻暂时平息。在复杂的执政党全党大会格局中，国土交通部长官元喜龙和统一部长官权宁世等参加全党大会的可能性正在减弱。执政党高层相关人士表示：“支持率正在进入上升趋势”，“预计总统海外巡访和春节连休局面等情况下，与全面改组内阁保持距离。” 但是，由于明年议会选举在即，以部分政治家出身的长官等为对象，在年内进行中等规模的改组的可能性仍然存在。有人观测说，在执政党全党大会（3月8日）临近的情况下，形成人事听证会政局也是一种负担，因此内阁改组时间可能会进一步推迟。

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