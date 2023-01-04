半导体投资税额减免率扩大……大企业8→15%，中小企业16→25%. January. 04, 2023 07:50. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 政府决定推进对投资半导体设施的大企业从税金中减免15%投资额的方案。中小企业可以减免25%。时隔12年重新启动过去经济萧条时运用的临时投资税额减免制度，并临时实施。 政府3日发表了包含上述内容的《半导体等税制支援强化方案》。副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示：“半导体是我们国家经济的核心支柱产业，是直接关系到大韩民国未来竞争力、国家安全、生存的战略资产”，“为了确保国家战略产业的全球竞争力，同时恢复企业的整体投资心理，制定了划时代的税制支援方案。” 据此，对半导体、电池、疫苗、显示器等国家战略技术领域的设施投资的税额减免率将提高7~9%。大企业将从8%上调到15%，中小企业将从16%上调到25%。此前，政府决定今年对企业的投资增加部分适用10%的追加税额减免率。如果加上这些，大企业和中小企业最多可以得到25%和35%的税金优惠。 为了促进半导体以外领域的企业投资，2011年废除的临时投资税额减免只适用于今年。如果大企业对未来汽车、碳中和等新增长、源泉技术进行设施投资，最多可获得6%的税额减免。中坚、中小企业将分别得到10%和18%的税额减免。对于不包括在新增长、源泉技术中的技术设施投资，税额扣除率也将分别提高2%左右。 但是这些法案都要在国会修改法律才能实现。虽然国民力量党对提高税额扣除率表示欢迎，但共同民主党表示：“法案通过一周后再次修改法案，太容易推翻法案了。以后会和执政党进行讨论。”

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