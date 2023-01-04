俄乌战争超过10个月……“两国各有10万人死伤”. January. 04, 2023 07:50. by 金民 kimmin@donga.com. 从去年2月俄罗斯大规模进攻开始的乌克兰战争已经持续10个多月，目前还没有结束的迹象，正在走向消耗战。俄罗斯去年9月宣布合并乌克兰领土扎波罗热、卢甘斯克、赫尔松、顿涅茨克等4个地区，但围绕这些地区，俄乌双方互相抢夺，持续着交战。《纽约时报》报道说：“据推测，两国分别产生了10万人死伤。” 最近，俄乌以顿涅茨克地区为中心展开了激烈的战斗。当地时间2日，俄罗斯政府破例公开了损失情况，称顿涅茨克州马基尤卡的俄军临时驻地遭到攻击，导致63人死亡。乌克兰国防部表示：“实际死亡人数可能多达400人。” 据俄罗斯国防部透露，乌克兰军队向俄军驻地发射美国提供的6枚高机动性火炮火箭系统，其中2枚被俄军拦截。但是，据推测，导弹击中俄罗斯军队保管弹药的地方，造成了更大的损失。《纽约时报》报道说：“仅从俄罗斯政府公布的死亡人数来看，这是此次战争中单一交战中遭受的最严重的损失之一。对普京总统来说，这是一件令人头疼的事情。” 俄罗斯内部有人指出，包括在高机动性火炮火箭系统导弹的射程范围内同时部署弹药和军事人员等，俄罗斯军队多次出现失误，造成了损失。前俄罗斯上院议长米罗诺夫敦促，“应该追究没有向军方提供必要情报和保安的高层当局者的刑事责任”。 俄军也从去年12月31日起到本月2日为止，连续三天对乌克兰首都基辅进行了无人机攻击。基辅市市长维塔利·克里奇科2日表示：“一夜之间，40架自爆无人机飞抵基辅，被乌方防空网全部击落。”乌克兰总统泽连斯基当天表示：“有情报称，俄罗斯为了耗尽乌克兰军队的应对力量，试图用伊朗制造的无人机‘沙希德’进行攻击，乌方一定会挫败俄罗斯的目标。”

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