新年，更大“战争”的开始. January. 03, 2023 07:52. . 从西方战争史来看，每当战争时，在士兵中间就会出现像流行语一样流传的话。“等到圣诞节的时候就可以回家了。”只要战况稍有好转或战斗平息，这种传闻就会像信念一样传开来。然后，军官们会出面否认表示不一定会那样（圣诞节回家）。即使后来士兵们抱怨又被骗了，就会说没有任何指挥官说过那样的话。 明天会比今天更好的想法不是科学，而是信念。但是这种毫无根据的信念成为灵魂的能量显然是科学。但是世界却与信念背道而驰。纵观20世纪的战争史，新年大攻势总是最可怕的。规模大，而且鲁莽。虽然不知道为什么战况会随着天体的移动而启动，但在毒素战争、6•25战争中，新年是更可怕的新年。 1941年以破竹之势向莫斯科进军的德军，到了11月因力不从心而停了下来，12月又回到了守势。受到战况鼓舞的斯大林命令进行全线大反击。虽然司令官朱可夫表示反对，但仍然无法阻止斯大林的固执。希特勒则拒绝了德国将军们提出的撤出后有效整顿防御线的提议。 1942年1月，苏联军队和德国军队在俄罗斯北部列宁格勒以南的克里米亚半岛全线发生冲突。战况如同字面意思，混乱不堪，任何一方都没有取得决定性的胜利，数百万人的生命被送上了天路。 第二年即1943年，新年大攻势没有出现，因为即使士兵减少，但运用战争的能力也在增加，与圣诞节、新年无关，连续展开了大攻势。 在新年说这种话多少让人有些不舒服。但是改变我的生活，带来胜利的并不是感性思考，而是冷静的分析和斗志。在各种台风即将来临的2023年，似乎是新年说这种话的合适的一年。敌人的大攻势是取得伟大胜利的前提条件。

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