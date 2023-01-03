大企业与中小企业首次共同举办新年会，要一同突破经济危机. January. 03, 2023 07:52. . 大韩商工会议所和中小企业中央会昨天共同举办经济界新年问候会。代表财界和中小企业的两个团体一起举行新年会尚属首次。包括三星、现代等五大集团总裁在内，大企业和中小企业的500多名主要人士齐聚一堂。出席者们强调相生说：“大企业和中小企业要团结在一起，战胜经济危机。” 共迎新年的经济界的觉悟可谓非常。它们把今年的经济状况定义为“大威胁时代”等，严寒期来临的危机意识很高。主要企业已经具备了紧急经营体制，并采取了挤干毛巾水平的紧缩经营。首席执行官和经济团体负责人们的新年贺词中也共同包含了“危机”和“挑战”等关键词。“不变化就会死”，要求变化和革新的声音接连不断。 韩国今年的经济增长率预计将停留在1%左右。由于核心出口产品半导体生产的骤减等原因，去年韩国的贸易收支赤字增加到472亿美元，创下了历史最高纪录。很难预测持续9个月的赤字行进何时会停止。据悉，今年的出口将比前一年减少4.5%。在裁员寒风中，预计连新就业者也会下降到去年的十分之一。 对外情况也非常严峻。国际货币基金组织总裁预测，随着美国、中国、欧盟的“前三”都放缓，“今年世界经济将更加困难”。她警告，新冠疫情导致中国经济下滑将产生负面影响。能源和原材料价格持续走高，在通货膨胀的情况下，主要国家的中央银行正在预告利率的进一步上涨。韩国企业很难在国内外任何地方找到突破口。 为了应对史无前例的复合危机，迫切需要所有经济主体的合作。特别是，如果带头出口的大企业和支撑这些出口的中坚、中小企业不齐心协力，就很难度过风波。应该通过相生的效率性和竞争力强化来突破这一难关。大企业援助合作公司建设智能工厂等尝试开始取得成果，这令人鼓舞。从今年开始，供货单价联动制等大、中小企业间的相生政策也将正式推进。应该加倍努力，尽量减少副作用，寻找共同发展的出路。越是艰难的道路，越要一起跑才是答案。

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