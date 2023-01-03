感冒药限购进入倒计时，药店：“供应减少，购买咨询增加”. January. 03, 2023 07:53. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据调查，首尔市内一线药店的感冒药供应减少，而购买咨询却在增加。中国国内新冠确诊感染者剧增后，出现了囤积感冒药的征兆，韩国政府表明了限制人均感冒药购买量的方针。 《东亚日报》2日对首尔市钟路区16家药店进行了考察，结果显示，大多数药师担心地表示，“感冒药供应比平时减少”，并自发地限制大量购买。 某药店职员A某说：“从三四天前开始，60、70多岁的老人来买感冒药，少则5份，多则10份。询问（原因），说是‘看到中国新冠疫情扩散的新闻后，感到不安，想买了分给家人’。”在韩中国人也有囤货的动向。A某说：“如果中国人要10份感冒药，就只卖1、2份。" 部分药店不断有人询问能否大量购买。惠化洞附近的药店职员B某说：“上周发生了两次看似外国人的客人询问‘最多能买几份’的事情。当问到大量购买时是否可以打折时，回答说‘不会大量卖给个人’。”另一家药店职员C某也表示：“最近有顾客打电话询问感冒药能卖多少。”某药店职员说：“制药公司没有提供感冒药，也没有可以囤积的量。” 不过，到目前为止，还没有一家公司表示因抢购而感冒药断货。部分药店门口贴着“建议购买感冒药等呼吸道相关医药品（普通药）3天到最多5天的量”的告示。政府将于本周确定并公布限制感冒药销量的时间和对象等详细内容。

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