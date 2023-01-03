离比赛结束还剩2秒……NFL具英会踢进反败为胜的三分球 助球队摆脱四连败. January. 03, 2023 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 目前效力于美国职业橄榄球大联盟（NFL）的韩裔锋球员亚特兰大猎鹰队的具英会（29岁）在比赛结束前2秒戏剧性地踢进一个反败为胜的3分球，将球队从4连败中的泥潭中拖了出来。 2日，在美国佐治亚州亚特兰大的梅赛德斯-奔驰体育场举行的NFL第17周与亚利桑那红雀队的主场比赛中，具英会两次踢进三分球，主导了球队20比19的逆转胜利。 具英会在第4节还剩9分36秒时，成功攻入27码（约25米）的进球，帮助球队以17比16实现反超。此后，亚特兰大猎鹰队再次被对方攻入一个三分球，以17比19落后对手，在比赛结束前2秒，具英会成功攻入21码（约19米）的三分进球，带领球队逆转取胜。随着具英会的进球，比赛也随之结束。在橄榄球比赛中，在4次攻击机会中，如果不能前进10码，将失去攻击权。在距离球门柱还剩下50码以下的情况下，如果触地得分（6分）困难，即使有攻击权，也会尝试直接踢球得分的全场进球（field goal •3分）。 具英会1994年出生于首尔，小学6年级时移民美国，是目前NFL最顶级的锋线球员。他在2020赛季以94.9%的field goal成功率活跃在球场上，并参加了全明星赛，本赛季他的三分球进球率为85.3%。本赛季开始前，他还与亚特兰大猎鹰队签订了5年总额2425万美元（约309亿韩元）的大型合同。 另外，亚特兰大猎鹰队在本赛季以6胜10负的成绩，在国家橄榄球联盟（NFC）南部赛区排名垫底，因此未能进入季后赛。亚特兰大猎鹰队还剩下与代表NFL的传奇四分卫汤姆•布雷迪（46岁）率领的坦帕湾海盗队的第18周最后一场比赛。

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