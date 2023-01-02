尹锡悦：“与贵族工会妥协的企业，政府援助将区别对待”……暗示将遭受损失. January. 02, 2023 07:34. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统1日表示：“推进转变为以职务为中心、采取绩效工资制的企业和与贵族强硬工会妥协、被埋没在论资排辈系统的企业，政府在援助方面应进行区别对待。” 尹锡悦当天在龙山总统室发表的新年贺词中表示：“首先要通过劳动改革带动我国的经济增长。”尹锡悦表示：“沉沦于维持既得权和利益寻租的国家没有未来，不能再推迟关系到大韩民国未来和未来世代命运的劳动、教育、年金‘三大改革’。”尹锡悦曾把执政第二年的今年阐述为“三大改革的元年”，这一次作为改革动力提出了“与既得权的斗争”。 总统室相关人士表示：“在劳动改革中，民主劳总是既得权。”虽然尹锡悦在新年贺词中没有明确提及，但实际上将民主劳总规定为贵族强硬工会，并表示与工会妥协的企业在政府援助方面将遭受不利益。尹锡悦表示：“将在灵活改变劳动市场的同时，确立劳资及劳劳关系的公正性。将改善劳动市场的双重结构。劳动改革的出发点是‘劳资法治主义’。” 作为全球经济复合危机的解决方法，尹锡悦提出了出口和新的未来战略技术，并强调：“将所有外交的中心放在经济上，直接负责出口战略。”“启动海外订单500亿美元项目，将把基础设施建设、核电站、军工领域培养成新的出口动力。要把贸易金融扩大到历史最大规模的360万亿韩元，将动员所有政策力量。”

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