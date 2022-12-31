韩国驻华使领馆职员380人中，240人两周内被确诊. December. 31, 2022 07:22. by 朴勋尚记者、金秀贤记者 tigermask@donga.com,newsoo@donga.com. 据悉，韩国驻华大使馆10名职员中有6人以上被确诊为感染新冠病毒。据推算，中国每天新增确诊患者达180万人，新冠确诊患者正在剧增。 国会外交统一委员会所属共同民主党议员李在祯30日从外交部收到的资料显示，最近两周内，韩国驻华大使馆和总领事馆、分馆所属外交官和职员240人被确诊感染新冠病毒。考虑到10处在华使领馆的职员人数约为380人，相当于超过63%的职员感染了新冠病毒。但外交部解释说：“其中没有重症患者，确诊者中有超过210人已经恢复，回到了工作岗位。” 随着外交官和职员接连确诊感染，签证发放等领事馆业务也出现了问题。据外交部透露，韩国驻中国成都和沈阳总领事馆19日至23日因新冠疫情暂时中断了签证受理业务。 关于中国的新冠疫情扩散，英国保健信息调查企业Airfinity推算，目前中国每天有9000人死于新冠。据路透社当地时间29日报道，据Airfinity推算，中国每天新增确诊病例180万人，仅本月就有约10万人死亡。Airfinity预测称，“明年1月13日是中国最大的节日春节长假，迎来第一个高峰，每天新增确诊患者将达到370万人，预计到明年4月底，中国全境约有170万人死亡。”据中国媒体报道，中国传染病权威人士、疾病预防控制中心前首席科学家曾光29日出席某论坛时表示：“感染速度超乎想象，北京人口（约2188万人）80%以上有可能是确诊者。”

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