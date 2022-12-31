没有球衣号码的“卡塔尔战士”吴贤揆收到欧洲球队的转会提议. December. 31, 2022 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. 卡塔尔世界杯第27位太极战士吴贤揆（21岁•水原•照片）接到了欧洲球队发来的转会邀请。这是除海外派球员外，K联赛选手中的第一个。 水原俱乐部相关人士30日表示，“从世界杯前开始，就接到了苏格兰凯尔特人队希望引进吴贤揆的提议。世界杯结束后也收到了提案。”虽然没有公开具体条件，但据悉凯尔特人队提出的转会费为200万欧元（约27亿韩元）。 吴贤揆在梅滩高中就读期间，于2019年与水原签订了准职业合同。当年在K联赛出道，共参加了11场比赛，从2020年到2021年在尚武服兵役。今年重返水原的吴贤揆在36场比赛中攻入13球，助攻3次。他在与安养队的升降季后赛第2场比赛中攻入制胜一球，带领水原队继续留在K1联赛（第1级联赛）。 吴贤揆未能入选卡塔尔世界杯最终参赛名单。但是被选为预备队员，与代表队一起在卡塔尔进行了训练。国家队队长孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）表示感谢说：“吴贤揆在世界杯上起到了最重要的作用。”身高183厘米、体重72公斤的吴贤揆的优点是，在身体对抗中不容易输掉的以体能为基础的混不吝踢法。 水原俱乐部方面表示：“明年球队绝对需要吴贤揆。以吴贤揆为中心组建了球队。希望他在球队多效力1年左右”，“已经向吴贤揆转达了球队的立场，他也表示理解，计划参加明年1月3日开始的转地训练。”与水原队签订到2026年为止的5年合同的吴贤揆需要得到球队的允许才能转会到其他球队。 苏超凯尔特人队是奇诚庸（33岁•首尔FC）和车杜里（42岁）曾效力过的球队。在最近10年里，球队9次在苏格兰足球超级联赛中夺冠，是一支强队。凯尔特人队主教练恩齐•波斯特科格鲁（57岁）从2018年开始到去年为止，曾担任日本职业足球J联赛横滨水手队的主教练。他对日本等亚洲足球和球员非常了解。目前凯尔特人队中共有4名日本球员。

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