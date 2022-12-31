美国将向韩国产电动汽车提供租赁补贴. December. 31, 2022 07:22. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国乔•拜登政府决定，即使不是北美产，也可以根据《通货膨胀削减法案》（IRA）获得电动汽车补贴（税额减免）的环保商用车中包括租赁车辆。如果韩国产电动汽车在美国以租赁等商业用途销售，也可以享受补助金优惠。 美国财政部29日（当地时间）通过IRA说明资料（FAQ）和白皮书表示，环保商用车条件中包括“纳税人直接使用或为租赁而获得的汽车”，租赁电动汽车也包括在向环保商用车支付的7500美元（约965万韩元）补助金对象中。这被解释为，美国方面接受了韩国政府及现代汽车、起亚提出的将租赁、租车、乘车共享车辆包括在卡车、公交车等商用车范围的要求。 现代汽车集团相关人士表示：“将与政府合作，最大限度地减少IRA带来的负面影响。”

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