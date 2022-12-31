是什么决定了韩日命运？. December. 31, 2022 07:21. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. 19世纪后半期韩日两国领导人高宗和明治天王有很多相似之处。同年出生，在10岁出头的年纪双双登上王位，面临着开放港口的课题。作为最高领导人，两人的能力如何呢？作者列举了日本的“征韩论”（朝鲜侵略论）风波和朝鲜要求清朝派兵援助的情况，进行了比较。1873年明治天王毅然击退在日本政界得势的征韩论，致力于近代化，相反高宗在1894年东学农民运动爆发后，向要求清朝派兵援助，向把日本“召来”提供了决定性的契机。 是什么样的差异决定了韩国和日本的命运呢？专攻法学后，一生都在金融、咨询领域工作的作者为了解开这个疑问，自学出版了了解两国近代历史的书籍。作为经济、经营领域的专家，他对出版这本书的理由表示：“通过历史获得的教训是为后代准备的保险”，“如果我们不消除近代史上的受害意识乃至自卑感，就不可能‘如实地看’或‘原封不动地看’。” 作者对从哲宗在位开始的1850年开始到签订乙巳条约的1905年为止，引导朝鲜走向厄运的领导人进行了毫不犹豫的指责。与在近代化过程中政教合一的日本不同，可以见到创造并传播平等思想的崔济愚（1824~1864年）、日本极右阵营的精神支柱兼代表性的征韩论者、强调“为富国强兵的和魂洋才”（以日本精神为中心镀上西方技术）的吉田松阴（1830~1859年）等39名近代人物。

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