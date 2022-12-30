企划财政部、检察机关出身的人士掌握要职……“只属于他们的新官治”可不行. December. 30, 2022 07:39. . 据调查，在尹锡悦政府任命的96名次官级以上高层公务员中，政府部门官员出身的人占一半，达48人。他们分布在总统室、国务总理秘书室、18个部委等。这是《东亚日报》对除文在寅政府任命的广播通信委员长韩相赫等7人以外的103人的分析结果。有人指出，主导政府决策的高层公务员人才库过分倾向于特定职业。 对29名实际决策的部长级以上人士进行分析的结果显示，曾在政府部门或前青瓦台等工作过的人士有21人（72.4%）。在文在寅政府的首次人事调动中，其比重为43.8%，在尹锡悦政府中大幅增加。特别是包括国务总理韩德洙和总统室长金大基等在内，企划财政部出身人士共有5人。打破了企划财政部出身的官僚通常去经济部门的惯例，进入了主要要职。政界人士、经济副总理秋庆镐也是企划财政部官员出身。 提拔企划财政部出身的官员，对经济的稳定管理和运用具有优势。但也有很多人担心，他们对新的挑战和改革持消极态度。很多人指出，从企划财政部离开的前辈们以现役后辈为靠山，互挺互拉，建立了属于他们的联队。虽然他们在韩国经济的成长阶段也有功劳，但在经济主导权转移到民间之后，他们一直被批评为“官治”的主角。难道不是因为这种封闭的行为，才出现了“企财党”的否定性词语吗？ 在高层公务员中，与尹锡悦总统结缘的检察机关出身人士的跃进，更是自不待言。检察机关出身的李卜铉被提拔为金融监督院院长，是自1999年金融监督院成立以来的第一次。尽管不是次官级官员，总统室、总理室、国家情报院等要职处处都有检察机关出身人士。这就是出现所谓“检治”忧虑的原因。 如果政府高层人士倾向于“企财党”、检察机关等特定职务，组织的活力将变得难以期待。因为，同一出身的人之间互挺互拉的官僚社会特有弊病必然会蔓延。越是这样，在决定政府政策的过程中，相比全体国民的视角，就更有可能陷入只关注自己势力的确证偏向。目前迫切需要克服全球复合危机。应该警惕被企划财政部和检察机关掌握的只属于他们的新官治。

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