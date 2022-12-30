尹锡悦：“为了得到和平，要准备压倒性的战争”. December. 30, 2022 07:40. by 全主榮, 黃聖皓 aimhigh@donga.com,hsh0330@donga.com. 尹锡悦总统29日强调：“我们为了获得和平，必须做好压倒性优越的战争准备，不能有不考虑战争、不应对战争的军队。”对于朝鲜的无人机挑衅，尹锡悦提到了“战争”，向朝鲜发出了强硬的信息。 尹锡悦当天来到大田国防科学研究所。他表示：“朝鲜无人机侵犯领空是完全不能容忍的事件，应该让他们明白，挑衅必须付出残酷的代价。”会上，尹锡悦检查了韩国军队对朝鲜无人机的监视、侦察拦截系统等国内武器体系的开发现状。 共同民主党立即表示反对。该党院内代表朴洪根抨击道：“从扩大战争的觉悟到原点打击，尹总统以强硬一边倒的发言，反而加重了国民的不安。”

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