现存最古老的韩文书信《罗臣杰的信》将被指定为宝物. December. 30, 2022 07:40. by 李素妍记者 always99@donga.com. “买香粉（化妆品）和六根针送过去。因为不能回家，所以哪儿有这种事啊，只能暗自叹息。” 如果世宗（1397~1450年）没有创制韩文，那么1490年代在咸镜道边防担任军官的丈夫能给夫人寄这样的信吗？文化遗产厅29日表示，将把现存历史最悠久的韩文信件“罗信杰韩文信件（便纸）”指定为国家指定文化遗产宝物。 这封信是朝鲜初期军官罗臣杰（1461~1524年）写给夫人新昌孟氏的两封韩文书信。信是在2011年后代们迁葬位于大田儒城区今古洞的新昌孟氏墓的过程中发现的。棺材中，放在新昌孟氏枕边的信已经折了好几次。没有放信件的保管箱。密密麻麻地写满了下面、上面、左右空白各处的书信中，包含了对母亲和子女的思念和在没有自己的这段时间里请好好照顾家庭的嘱咐。 从信中写有咸镜道旧地名“永安道”来看，推测罗臣杰是在咸镜道当军官的1490年代写的。文化遗产厅解释说：“1446年颁布‘训民正音’不过45年多的时间，韩文已经广泛普及到了远离汉阳的边防地区的下级官员那里，此次的韩文信件是可以掌握这一事实的核心文物。” 特别是，通过下级武官男性罗臣杰流利、畅达地运用韩文这一点，可以确认，与韩文是以女性为中心的文字的传统观念不同，从朝鲜初期开始，男性也熟练地使用韩文。这是迄今为止发现的韩文信件中最古老的，被评价为可以观察15世纪语言生活的珍贵史料。

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