柳贤振比往年提前一个月出国. December. 30, 2022 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 今年6月接受左肘尺骨附属韧带重建术后正在康复中的“韩国怪物”柳贤振（35岁•多伦多蓝鸟）比往年更快地进入了赛季准备阶段。今年是柳贤振与多伦多队签订4年合同的最后一年，因此他决心一定要成功复出。 柳贤振29日通过仁川国际机场飞往美国时表示，“休息期间每周进行6次运动，过得很好。根据阶段性投球计划（ITP），目前正在进行10米距离的投接球练习。打算通过逐渐增加距离来提高强度。” 柳贤振于上月22日入境，休息了一个多月后再次登上出国的飞机。虽然通常在1、2月份出国，但出国日程提前了。由此可见，他迫切需要康复训练。他将前往球队春季集训、康复设施等所在的佛罗里达州达尼丁。平时和家人一起出国，但这次是他先出发的。对此，柳贤振表示，“不管怎么说，都想在温暖的地方投球，球队也希望我早点归队。抵达之后应该会马上开始训练。” 预计回归时间将在7月中旬。柳贤振表示，“从主刀医生制定的日程来看，全明星赛（7月中旬）一结束就会进入实战。预计从6月份开始将进行康复比赛。打算只盯着7月份进行准备。”明年的MLB新赛季将于3月31日开幕。 柳贤振于2019年12月与多伦多队签订了4年8000万美元（约1010亿韩元）的合同。目前，柳贤振在顶级联赛中共取得75胜45负、平均责任失分（ERA）3.27的成绩，在多伦多队3年间他取得了21胜12负、ERA4.07的成绩。今年因胳膊、胳膊肘疼痛只出场6场比赛，只取得了2胜，ERA高达5.67（数字越高越差）。柳贤振表示，“从选择手术的瞬间开始，就只想着登上投手踏板，正在接受康复治疗。一定要在7月份回归，给韩国粉丝们展现好的竞技状态。”

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