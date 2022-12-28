军方只顾着盯着龙山上空的无人机，现在针对鸟群就要启动紧急状态. December. 28, 2022 07:41. . 据悉，26日入侵韩国领空的5架朝鲜无人机中，有1架可能拍摄到了龙山总统室。他们突破防空系统，在首都圈上空来回穿梭还不够，还试图接近首都首尔的心脏龙山附近收集情报。但是，韩国军方不仅未能成功击落可以用肉眼识别的无人机，还把鸟群误认为是无人机等，接连在应对上暴露出漏洞。 虽然朝鲜无人机突破防空系统非法侦察主要设施本身存在问题，但从被用于恐怖袭击或局部挑衅这一点来看，更具有威胁性。如果入侵首尔中心的无人机上装载着高性能爆炸物或生化武器，可能会酿成惨剧。据推算，朝鲜使用的无人机最多可达1000架。不知道今后会利用这些手段进行怎样的恐怖活动。 朝鲜公然违反《9·19军事协议》，同时派遣5架无人机，是为了引发混乱，加剧韩半岛紧张局势，试探韩国军队的应对。朝鲜今年先后30多次发射60多枚弹道导弹，持续进行武力示威，但并未得到回报，这种焦虑达到了极点。以明年国防委员长金正恩的新年贺词为首，朝鲜将进行进一步提高水平的连锁挑衅。金正恩表示，“将制定更加激昂、更加有信心的斗争方略”，预示着将继续实施对韩强对强的战略。 军方的应对已经超过了担忧，达到了惨淡的水平。空军出动“阿帕奇”“眼镜蛇”等攻击直升机等20架军用飞机开火100枚，但未能击落无人机。甚至还发生了参与作战的KA-1轻型攻击机坠落的事件。由于将仁川席毛岛一带的鸟群误认为是无人机，还向居民发送了灾难短信。随着朝鲜无人机在东西最前方地区的活动剧增，联合参谋本部议长金升谦下达了彻底应对的指示，不过是在10天前。这难道不是明明看到了朝鲜的动向，却应对失败？ 朝鲜无人机试图侦察青瓦台被揭发是在2014年。不得不问，在此后的8年里，军队做好了怎样的准备。为了应对高度化、精巧化的无人机，急需加强开发初期阶段的韩国型干扰装备等应对装备。探测、打击小型无人机的资产等对策的漏洞已经暴露出来，军方应该重新检查这些漏洞，首先填补防空系统的漏洞。不仅要应对朝鲜无人机渗透，还要加强韩美联合防卫态势，以应对洲际导弹发射、局部挑衅等。

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