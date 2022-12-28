在恶劣的暴风雪中互相帮助的美国布法罗居民……为外国人提供床位和食物. December. 28, 2022 07:42. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “原本打算从加拿大多伦多前往美国纽约，但被最严重的雪风暴困住了。当时‘阿拉巴马旅馆’的乔救了我们。”“我在去多伦多家的路上再也动不了了。如果不是乔，我们会怎么样呢？” 26日，在位于美国纽约州布法罗（又称水牛城）和罗切斯特之间的小城市巴索姆的一家名为“阿拉巴马旅馆”的旅馆的谷歌评论中，接连出现了上述感谢文章。因为时隔45年的巨大暴风雪袭来，饭店方面为了让被困的100多人睡觉，像旅馆一样运营。 从加拿大和尼亚加拉瀑布前往纽约州中东部的门户水牛城有很多游客通行。偏偏在流动人口更多的圣诞节连休期间刮起的暴风雪中，饭店老板邦妮•伍德沃德和经理乔•布拉特，还有职员们决定帮助遇难者。固定好餐厅的椅子，做成床一样，并往Facebook（脸书）上上传了“有热咖啡，如果没地方去的话就来这里吧”的帖子。 于是魔法般的事情发生了。邻居们带来了毛毯、睡袋和肉火腿、面包、热巧克力等。有些居民动用自己的车辆装备，将被困在雪中的车辆拖到阿拉巴马旅馆。就这样，从23日开始到圣诞节早晨的48小时内，超过100人找到了安身之处。先来的人擦餐厅的地板，帮助后来到的人暖暖身子。 布拉特在Facebook上写道：“来自俄亥俄州马里兰州的100多名陌生人和孩子们在一起。陌生人帮助另一个异乡人的情景非常感人。”一位遇险者在社交媒体上写道，“这是一个足以制作成电影的圣诞节奇迹故事。” 连续4天的炸弹暴雪至少造成27人死亡，遭受苦难的水牛城居民们正在救助处于困境的邻居，一起克服困难。23日因停电一岁大婴儿的氧气呼吸器电源被切断后，婴儿妈妈在Facebook上传了求助文章。两天后的25日，邻国城市尼亚加拉福尔斯的人们来到现场，用手按着手动呼吸机泵，将苦苦坚持的母亲和婴儿送到了安全的亲戚家。美国广播公司（ABC）新闻报道说：“‘善良的撒马利亚人’因无法开车到达他家门口，在雪中行走15分钟救出了孩子。” 将10名被困在雪中的韩国游客邀请到家里，提供卧室，一起做韩国料理的布法罗牙科医生亚历山大•坎帕尼亚夫妇的故事也持续成为话题。26日，采访NBC坎帕尼亚夫妇的NBC广播主播表示：“一边吃着韩国料理一边观看橄榄球比赛，这就是圣诞节的喜悦。”

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