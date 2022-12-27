朴恒绪和金判坤在“东南亚世界杯”上上演大碰撞. December. 27, 2022 08:01. by 金培中 wanted@donga.com. 越南国家足球队主教练朴恒绪（63岁）和马来西亚国家足球队主教练金判坤（53岁）将在“东南亚的世界杯”三菱杯上展开赌上自尊心的智谋对决。27日晚9时30分（韩国时间）在越南河内米丁体育场举行的东南亚足球联盟（AFF）三菱杯B组小组赛就是其舞台。 这就是“乖舛的会面”。 但是朴主教练在2017年10月执教越南队掀起“米丁克之风（希丁克演化而来）”后，2018年俄罗斯世界杯韩国国家足球队主教练申台龙（52岁）在2019年执教印度尼西亚队，今年年初金教练也执教马来西亚队，因此“韩国人主教练对决”在东南亚成为了“大型活动”。朴教练和申教练已经两次交手，朴教练以1胜1平保持领先。 这是朴教练和金教练的第一次见面。两队在本届三菱杯上依然保持不败。2018年冠军越南队在21日进行的小组赛第一轮比赛中以6比0大胜老挝。马来西亚队则在21日和24日分别以1比0和5比0战胜缅甸队和老挝队，位居B组第一。 在客观战斗力方面，越南队处于领先地位。在朴教练的指挥下，越南队以2018年亚洲足球联盟（AFC）23岁以下锦标赛亚军为开端，进入亚运会4强后，时隔10年再次将越南队送上铃木杯（现三菱杯）的冠军宝座。之后也持续取得了2019年亚足联亚洲杯8强、进军2022年国际足联（FIFA）卡塔尔世界杯亚洲最终预选赛等不错成果。最重要的是，朴教练决定明年1月结束执教越南队的合约，为了“美丽的告别”，迫切需要本届大赛的冠军奖杯。 2018年三菱杯亚军马来西亚队也在今年年初选任金教练后，再次迅速形成框架。三菱杯之前在本月进行的两场热身赛中，球队在9日和14日分别以4比0和3比0战胜柬埔寨和马尔代夫队，在本次大赛上也取得了2连胜，因此有评价认为有可能出现“叛乱（成为黑马）”。 三菱杯是东南亚地区最具权威的大赛，每两年举行一次。从1996年开始到今年已经迎来了第14届。直到上届世界杯为止，一直被称为铃木杯，但从今年开始更换赞助企业，改名为三菱杯。

한국어