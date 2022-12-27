像蜘蛛侠一样… 四足行走的爬墙机器人. December. 27, 2022 08:01. by 东亚科学记者 高在元 jawon1212@donga.com. 韩国研究团队开发出了紧贴铁制墙壁和天花板，快速移动的四足步行机器人。有望对难以接近人的船、桥梁、输电塔等大型结构的检查或修理自动化做出贡献。 韩国科学技术院机械工学教授朴海元（音）研究团队26日表示，上述研究结果作为封面论文刊登在国际学术杂志《科学机器人》12月刊上。 科学家们正在开发代替人类接近危险的地方工作的机器人。模仿幼虫的登山机器人或带脚的四足步行机器人等。但是两个机器人都有各自的缺点。攀登机器人利用轮子等，在有台阶或凹凸的表面移动性受到限制，四足步行机器人虽然在障碍物地形上确保移动性，但移动速度明显慢。 研究团队开发出了弥补这些缺点的四足步行机器人。首先提高了移动速度。可以以每秒70厘米的速度沿着铁制墙壁爬上去。这超过了此前的最高时速67厘米。现有的每秒67厘米的四足步行机器人无法在天花板上行走，但此次开发的机器人以每秒50厘米的速度在天花板上移动。 秘诀是磁铁足。该磁铁足是利用可以开关电磁力的磁铁和提高摩擦力的磁流变弹性体制造的。可以快速关闭或打开粘合力，但在不平坦的表面具有很高的粘合力。磁铁足重量仅为169克，但具有535牛顿的垂直吸附力和445牛顿的摩擦力。535牛顿换算成公斤为54.5公斤。也就是说，即使垂直施加54.5公斤的力量，也能贴在铁板上。 朴海元教授表示：“将用于由输电塔或建设现场的铁组成的大型结构物的检查、修理、维修，为预防安全事故做出贡献。”

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