检察机关就“强制遣返疑惑”展开调查徐薰，郑义溶也即将被传唤. December. 27, 2022 08:01. by 张恩智记者 jej@donga.com. 正在调查“脱北”渔民强制遣返事件的韩国检察机关传唤了前国家情报院院长徐薰（拘留中，照片），加快了调查速度。 据悉，首尔市中央地方检察厅公共调查3部（部长检察官李俊范）26日上午传唤了徐薰，对表明归顺意向的“脱北”渔民的联合调查早早结束的经过和联合调查报告中删除“表明归顺意向及建议强制调查”等表述，以及在报告中写上“没有涉共嫌疑”并发送给统一部的理由等进行追查。 徐薰涉嫌在担任国情院院长的2019年11月，违反归顺意愿强制遣返被推测杀害16名同僚船员的2名“脱北”渔民的过程中，提前终止联合调查（《国情院法》上滥用职权）等，于今年7月被国情院告发。检方认为，如果渔民们没有表明返回朝鲜的意向，那么强制遣返是违法的。 相反，徐薰的立场是，“遣返朝鲜是保障韩国国民安全的理所当然的决定”。徐薰和时任总统秘书室室长卢英敏在今年10月的国会记者会上表示：“为了维持韩国国民的社会秩序，决定不收容集体杀害16人后逃跑的人。” 此前，检察机关传唤了前青瓦台国家安保室第一次长金裕根、前国情院第三次长金俊焕、前统一部长官金练铁、卢英敏等进行了调查；据悉，不久后还将传唤前青瓦台国家安保室长郑义溶进行调查。 徐薰因在担任青瓦台国家安保室长时期的2020年9月发生的西海公务员被杀事件中存在隐瞒、捏造等嫌疑而被拘留起诉，23日向法院申请了保释。

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