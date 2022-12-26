对待视觉感受的姿态. December. 26, 2022 07:49. . “视觉上的东西本质上具有色情作品的性质。”—出自弗雷德里克•詹姆森的《看得见的日子》中 文化评论家兼理论家、最重要的是彻底的马克思主义者弗雷德里克•詹姆森的这篇文章位于他的电影批评书《看见的日子》的第一页。这是一篇令人震惊而又迷人的文章。在这篇文章中，视觉上的好坏、对错的价值判断变得没有必要。反正他们都是色情片式的。 他用这种“感觉强烈”的文章来开头的原因不仅仅是为了让我们吃惊。他的主张是这样的。我们所属的世界使我们作为能够掌握、把握、拥有的赤裸裸的“肉体”，对视觉对象产生欲望。 更令人头疼的事实是，这个世界也是我们制造的人工构成物。正是我们自己创造的世界将我们推向视觉上的过度饱和状态，除此之外的所有感觉都变得贫困。令人遗憾的是，在包括我们在内的世界全部消失之前，无法切断这种恶性循环。那么该怎么办呢？ 接着，他如是说，“处理视觉事物的唯一途径就是掌握这种现象在历史上存在的过程。”他对背着手判断现象的批评不感兴趣。相反，他建议通过将被认为存在于外面的视觉事物和我们自己的历史保持一致，消除两者之间的“安全距离”。也就是说，与其被到处充斥的廉价色情文化迷晕或逃离它们，不如把它们作为我们生活的一部分，将其“历史化”，这是一个复杂、困难、值得挑战的提案。

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