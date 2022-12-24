三星和海力士的法人税在世界半导体公司中最高. December. 24, 2022 09:36. by 朴贤益记者、具特教记者 beepark@donga.com,kootg@donga.com. 调查显示，在全球100大半导体企业中，三星电子和SK海力士的法人税负担率远远高于台湾的台积电、美国的英特尔和中国的中芯国际等竞争对手。 23日，本报与全国经济人联合会一起分析了全球市价总额前100位的半导体企业的经营指标，结果显示，去年三星电子和SK海力士的法人税有效税率分别为25.2%和28.3%。有效税率是计算企业财务报表上法人税扣除前净利润中法人税所占比重的值。 在代工（半导体委托生产）领域位居世界第一的台积电只有10.0%。英特尔为8.5%，中芯国际为3.5%。在存储器半导体领域，继三星电子、SK海力士之后，排在第三位的是正在快速追赶韩国企业的美国美光公司，为7.1%。 韩国企业还出现了销售规模较小还缴纳更多法人税的情况。以去年底的汇率为准，SK海力士的年销售额为360.974亿美元（约42.9978万亿韩元）。这是台积电572.8050亿美元、英特尔790.24亿美元的一半水平。相反，SK海力士的法人税为31.9000亿美元，分别比台积电（23.8350亿美元）和英特尔（18.3500亿美元）多出了33.8%和73.8%。中芯国际去年的法人税仅为6520万美元。 三星电子的法人税为112.868亿美元，在100大企业中最高。这是除半导体外，移动、家电等全部加起来的结果。去年三星电子半导体部门在营业利润中所占的比重为56.6%。考虑到这一点，即使将半导体相关法人税定为40%-50%的水平，也是压倒性的第一位。 韩国半导体企业的销售额对比净利润率在美国、日本、台湾、韩国等所谓“芯片四方”中独自呈下降趋势。韩国的净利润率从2018年的16.3%减少到去年的14.4%，减少了1.9个百分点。同期，美国、日本、台湾分别上涨3.9、2.0和1.1个百分点。 半导体业界担心，竞争国家争先恐后地推出培养本国半导体产业的破格税制优惠，而韩国当初推进的政策还在倒退，半导体竞争力将下降。 当天，朝野政党就税收特例限制法修订案达成了协议，内容是将半导体大企业对设施投资金的税额减免从现有投资金额的6%增加到8%。这与讨论投资金额的20%（执政党）和10%（在野党）相比大幅后退。相反，美国和台湾对半导体设施投资最多减免25%税额的法案已经通过或正在推进中。

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