现代汽车在美国市场的累计销量36年之后突破1500万辆. December. 23, 2022 07:53. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车在美国市场的累计销量达到了1500万辆。这是公司自1986年首次向美国出口蔚山工厂生产的“Excel”后，时隔36年取得的成果。 现代汽车美国销售法人（HMA）22日表示，最近在纽约州威廉斯维尔的经销店“West Herr现代”向顾客交付了第1500万辆新车。第1500万辆汽车是现代汽车的运动型多功能车（SUV）途胜。 现代汽车于1986年1月进军美国市场。这是因为蔚山工厂生产的小型轿车Excel出口到美国。进军美国20年的2005年，在美国南部阿拉巴马州建成了第一家当地生产工厂。现代汽车2007年在美国市场的累计销量达到500万辆，2015年累计销量超过了1000万辆。 现代汽车在美国销售最多的车型是“Avante”（当地名伊兰特）。从1991年至今，共销售了353万辆汽车。其次是索纳塔（314万辆）、圣达菲（191万辆）、雅绅特（136万辆）、途胜（134万辆）等车型。进军美国初期以中小型轿车为主，但附加值高的SUV销量近年来逐渐增加。最近，正在致力于销售电动汽车（EV）和混合动力车等环保汽车。

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