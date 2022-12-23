国情院：“自2017年以来，朝鲜网络威胁造成的韩国损失额达1000亿韩元”. December. 23, 2022 07:54. by 申나리 journari@donga.com. 据国家情报院推算，韩国在过去5年间因朝鲜的网络攻击而遭受的损失额约达1000亿韩元。国情院分析说，朝鲜此前曾进行过与核试验相吻合的黑客攻击等网络攻击，因此，如果朝鲜进行迫在眉睫的第七次核试验，很有可能在此前后展开大规模网络威胁。 国情院第三次长白钟旭（音）22日在位于京畿道板桥第二科技谷的国家网络安保合作中心举行记者招待会表示：“如果朝鲜国务委员长金正恩确定方向，黑客组织就会根据其动向进行网络攻击。”国情院相关人士补充说：“去年1月金正恩委员长提出超音速导弹、洲际导弹、核潜艇、侦察资产开发等国防核心课题后，实际上有很多人试图窃取原子能、防卫产业、侦察资产等完成核武装的资料和情报。” 国情院表示，以上个月为基准，平均每天有118万多件国际黑客组织等试图进行攻击。为了民官联合应对这种网络攻击，韩国在11月30日开设了国家网络安保合作中心。该中心不仅有国情院、科学技术信息通讯部、国防部等相关机关，还有安博士、东安（East Security）、S2W、链析（Chainalysys）等信息技术、安保企业的专门人力。 国情院表示，朝鲜主要通过黑客攻击金融机构、窃取虚拟资产、散布勒索软件及威胁等方式获取收益，今年朝鲜的网络犯罪在海外造成了8000亿韩元以上的损失。据悉，朝鲜因核试验和发射弹道导弹而受到联合国制裁，为了解决经济困难，正在拼命进行赚取外汇的黑客攻击。特别是随着最近虚拟资产投资热潮的兴起，朝鲜正在积极进行虚拟资产相关网络犯罪。 国情院相关人士强调：“从去年起，朝鲜特别利用区块链技术，集中攻击没有政府或银行等中央机关介入的‘脱中央化金融（DeFi）’服务。”据国情院透露，DeFi存款资产从2020年末的160亿美元大幅增加到今年4月的2190亿美元。国情院认为，朝鲜很有可能将攻击范围扩大到不可替代的代币（NFT）、元宇宙等“网络3.0（去中心化网络）”平台。

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