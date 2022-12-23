泽连斯基会见拜登，“讨论10项和平构想……有望举行七国首脑和平会谈”. December. 23, 2022 07:54. by 华盛顿=常驻记者文炳基、巴黎=常驻记者赵恩雅 weappon@donga.com.achim@donga.com. 突然访问美国的乌克兰总统泽连斯基当地时间21日表示：“与美国总统拜登讨论了包含10个条件的和平构想（peace formula）。” 泽连斯基当天在白宫与拜登举行首脑会谈后，在美国国会发表演讲时表示：“我们要求和平。为此，要求举行和平首脑会谈和保障共同安保。”他说：“很高兴能告诉大家，拜登总统支持我们的和平提议。” 泽连斯基就俄罗斯军队撤离及停战、领土恢复等10个条件和平构想，要求通过七国集团首脑参加的全球和平构想首脑会议，保障条件履行方案。也就是说，虽然俄罗斯断然拒绝这一提议，但拜登明确表示支持。 不过，泽连斯基表示：“等待恐怖国家俄罗斯的和平措施是天真的，明年将把自由还给乌克兰所有国民。”他还说：“明年将成为转折点，各位（美国国会）的支援将改变战争路线。” 拜登在首脑会谈结束后的联合记者会上表示：“普京总统完全没有结束这场残忍战争的意向。我们将继续帮助乌克兰在战争中取得胜利，泽伦斯基总统和我（对乌克兰的和平）有着完全相同的愿景。我们两个都希望结束战争。”他还说：“如果泽伦斯基总统准备与俄罗斯进行对话，（对话）就会成功。因为他在战场上也会取得胜利。”

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