“球王”梅西和巴黎圣日耳曼就续约达成口头协议. December. 23, 2022 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. 在2022卡塔尔世界杯上，时隔36年再次为阿根廷献上冠军奖杯的里奥内尔•梅西（35岁•照片）有望继续效力于法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）。 法国媒体《巴黎人报》22日报道说：“梅西和PSG以至少1年以上的期限为条件，就延长合同达成了协议。”欧洲足球转会市场专家法布里奇奥•罗马诺也在同一天表示，“PSG和梅西就延长合同问题达成了口头协议。”具体的合同期限和年薪等将在阿根廷度假的梅西重返球队后决定。 事实上，去年8月转会到PSG时，由于合同期限为本赛季结束，围绕梅西的去留问题出现了各种推测。有传闻称，他将重返老东家西甲FC巴塞罗那队，或前往大卫•贝克汉姆（47岁•英格兰）担任共同球队主席的美国职业棒球大联盟足球（MLS）国际迈阿密队。 但是随着梅西在参加个人第5届世界杯时首次捧起冠军奖杯，情况发生了变化。梅西本人也产生了欲望，对外地位也发生了变化，因此希望继续留在PSG。世界杯结束后，梅西有望退出国家队，但梅西表示“希望继续保持作为世界冠军参加比赛的经历”，表现出留在阿根廷国家队的意志。虽然因巴塞罗那的财政状况不佳而转会，但他在PSG上的生活也令人满意。与一同风靡一个时代的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•葡萄牙）即将转会沙特阿拉伯联赛等传闻不同，梅西与基利安•姆巴佩（24岁•法国）、内马尔（30岁•巴西）等世界顶级球员形成了最强攻击线，正在享受“第二个全盛期”。 梅西从2000年开始效力于巴塞罗那队后，从2004年到2021年的17年间一直活跃在巴塞罗那队，并带领球队获得了10次西甲联赛冠军、4次欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛冠军、3次国际足联（FIFA）俱乐部世界杯冠军等。他还7次荣膺每年颁发给世界最佳足球运动员的金球奖。这也是历届获奖次数最多的。今年他还捧起了梦寐以求的世界杯冠军奖杯。梅西要创造的未来尽头究竟在哪里呢？

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