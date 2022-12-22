明年经济增长1.6%，出口-4.5%……相比“收入4万美元”，生存是当务之急. December. 22, 2022 07:43. . 企划财政部昨天向尹锡悦总统进行新年业务报告时，预测明年经济增长率将达到1.6%，出口将比今年减少4.5%。因此，预计明年的新雇用也将比今年锐减90%。这意味着全球经济萧条的冲击将在新年对韩国经济造成实质性的威胁。 企划财政部的预测具有反映政府政策意志的目标值性质，因此1.6%的低增长率预测更加令人担忧。因为，如果发生美国追加上调标准利率、中国经济放缓、乌克兰战争长期化等意想不到的事态，可能会进一步下降。1%的增长率是除了第二次石油危机时的1980年、外汇危机后的1998年和全球金融危机后的2009年、新冠疫情爆发的2020年等严重经济危机时期以外的最低值。 新年尚未开始，政府就预测出口将大幅减少，这也是史无前例的事情。占出口五分之一的半导体景气急剧萎缩等减少出口的因素接连不断。虽然政府预测今年出现史上最大规模赤字的贸易收支明年将转为顺差，但这也将成为原油、原材料等进口比出口大幅减少的“不景气型顺差”。 在此次工作报告的两天前，政府和国民力量党通过党政协议，提出了“2027年人均国民收入4万美元”的宏观经济目标。即，推进劳动、年金、教育、金融、服务等5大改革课题，在本届政府的最后一年实现4万美元的目标。问题是，从今年开始，人均国民收入将立即减少。去年为34984美元的人均国内生产总值（GDP）因韩元的弱势，今年将减少4%左右，达到33590美元。要想在2027年实现4万美元的目标，需要在5年内每年增长4%左右，但韩国的潜在增长率却下降到了2%左右。 李明博、朴槿惠政府等往届政府也曾提出过国民收入4万美元的目标。比目标更重要的，是实现这一目标的具体计划和政府的实践意志。政府为了提高增长潜力，不仅要加快5大改革，还要加快规制、税制改革的速度。当务之急是超越成为眼前现实的史无前例的全球复合危机。

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