安重根后代出席的电影《英雄》试映会. December. 22, 2022 07:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 由国家报勋处主办，讲述安重根义士（1879~1910年）哈尔滨义举的音乐剧电影《英雄》试映会21日在首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心举行。 安重根义士的堂兄安长根的孙女安基英女士和安重根义士崇慕会、独立有功者遗属等100多人应邀出席了当天的试映会。电影讲述了从义举准备开始到反抗日本帝国主义，直到英勇就义的安重根义士生命中最后一年所发生的故事。 从原作音乐剧《英雄》的首演开始，郑承华就饰演安重根义士，10多年来以爆发性的唱功受到好评，在此次电影中他又一次饰演了安重根义士。安义士的母亲兼精神支柱“赵玛丽亚”一角由罗文姬饰演，金高银饰演冒着生命危险窃取日本情报的独立军情报员“雪姬”。 1879年出生于黄海道的安重根义士在哈尔滨站狙击侵略的元凶—日本人伊藤博文后，在前来逮捕的俄罗斯军队面前，向天空高喊了三次“大韩独立万岁”。 安重根义士在审问和审判过程中也批评日本的不正当侵略行为，要求日本改正，主张祖国完全独立和实现东方和平，1910年2月14日被判死刑后于3月26日殉国。报勋处处长朴敏植（音）表示：“希望通过讲述救国英雄安重根义士为夺回被掠夺的国家而献出的爱国魂的电影，成为重温为祖国愿付出一切的义士崇高的卫国献身精神的契机。”

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