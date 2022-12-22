“世界杯效果”让五人制足球场热火朝天……冬季淡季预约比去年多出一倍. December. 22, 2022 07:43. by 宋振浩记者 jino@donga.com. “踢足球一点都不觉得冷！” 17日上午，记者来到首尔恩平区某室内足球场。在早晨气温降至零下10度的严寒中，李夏彬（9岁•首尔龟山小学3年级）笑着说道。当天，在该室内足球场举行的“儿童足球教室”上，12名小学3年级学生在教练的指导下练习传球和射门。 在2022卡塔尔世界杯上，韩国国家足球队时隔12年戏剧性地进入16强，国民对足球的关注进一步提高。首尔市内五人制足球场虽然处于淡季的冬天，但挤满了前来踢球的小朋友和成人爱好者。 李某的父亲李京日（39岁•首尔恩平区）表示：“夏彬可能是因为看到孙兴慜选手的伤病斗魂后感触很深，所以立志长大后一定要成为足球运动员。” 足球教室一结束，五人制足球场上就展开了五人制足球比赛。上班族姜山（29岁•首尔钟路区）说：“看着阿根廷足球选手梅西的脚法，我不知不觉热血沸腾”，“召集朋友们几个月后，终于踢了一场球。” 金俊吉（60岁•首尔西大门区）也表示，在观看卡塔尔世界杯时，想起了喜欢踢足球的少年时光，所以来到了室内足球场。金某说：“因为想踢足球，身体发痒，所以向弟弟学习了预约球场的方法”，“和儿子辈的年轻人一起踢球，得到了很多生机勃勃的年轻气息。” 足球热潮通过统计数据也得到了确认。今年11月，在首尔市公共服务预约系统中登记的60多个室内足球场使用件数为2903件，比去年11月（1607件）增加了81%。截止到13日，这个月共有2458件。 首尔市相关人士解释说：“随着世界杯的盛行，受保持社交距离措施解除的影响，室内五人制足球场游客比去年有所增加。”室内足球场预约平台企业相关人士表示：“冬季本来是淡季，但由于世界杯效果，预约需求并没有减少。”

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