多套住宅购置税也将放宽……废除“重课税3种套餐”. December. 22, 2022 07:44. by 崔惠? herstory@donga.com. 继放宽对多套住宅拥有者的综合房地产税、转让所得税后，尹锡悦政府决定放宽所得税。政府还允许此前禁止的规制地区内多套住宅拥有者贷款。预计到明年，文在寅政府为了控制房价对多套住宅拥有者征收的“重课税3种套餐”将全部消失。 副总理兼企划财政部长秋庆镐21日公开了《2023年经济政策方向》，并表示：“为了防止高利率、心理萎缩导致房地产市场硬着陆，将全面转换规制模式。”政府决定首先放宽对多套住宅拥有者适用的购置税重课税率。目前，适用于调整地区两套住宅拥有者的8%税率，将降低与一套住宅拥有者相同的1%-3%。三套住宅拥有者将适用4%的税率，调整地区三套住宅以上拥有者和四套住宅以上拥有者将适用6%的税率，而不是现行的12%。 预计明年5月结束的多套住宅拥有者转让所得税重课排除措施将延长一年，至2024年5月9日。明年适用于一套住宅拥有者财产税的公平市场价额比率将比目前的45%更低。公平市场价额比率是综合房地产税或财产税时乘以课税标准的比率，越低税金负担就越小。 政府决定恢复到2020年事实上已经废除的住宅租赁事业者制度，重新进行中小型（专用面积85平方米以下）公寓的长期（10年）租赁住宅登记。政府还决定解除多套住宅拥有者的贷款限制，在限制地区允许住宅担保认定比率（LTV）达到30%。但是，放宽房地产所得税等相当多的房地产政策需要修改相关法律，因此必须得到在野党的协助。在野党目前公开反对放宽针对多套住宅拥有者的所得税。

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