LG电子将在下月举行的“CES 2023”上介绍再利用材料和环保工程. December. 20, 2022 07:33. by 宋忠炫 balgun@donga.com. LG电子19日表示,将于下月5日在美国拉斯维加斯举行的世界最大的家电、信息技术(IT)展示会“CES 2023”上,运营展示ESG(环境、社会、支配结构)相关经营成果等的“Better Life for All Zone”(照片)。 展馆内单独准备的该空间将通过△为地球 △为人类 △我们的约定等3个主题,介绍LG电子的ESG成果和中长期战略等。 此外,还将展示适用LG电子Chilseo再生利用中心提取的再利用材料的家电、利用自主开发的泡沫塑料再利用工程技术的环保包装材料良性循环工序等。 LG电子相关人士表示:“LG电子为了全人类的更好生活,计划让全世界的参观者了解此前挑战了什么价值,今后将如何为地球和人做出贡献。”

한국어