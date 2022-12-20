美国人捐赠日本帝国主义强占时期交易韩国文物的账簿. December. 20, 2022 07:33. by 李素妍记者 always99@donga.com. “我手中有记录从20世纪30年代开始20年间交易韩国文化遗产的外国人名单的账簿。如果韩国在研究等方面需要的话，可以带走它。” 从1958年开始作为美军军务员在韩国生活了30多年的罗伯特•马蒂利（97岁）今年年初联系了文化遗产厅下属的国外所在文化遗产财团。居住在美国俄勒冈州的他表示“我剩下的时间不多了”，并邀请财团研究员们前往他的家中。也就是说，要求调查研究自己此前收集的1946件韩国文化遗产。 在正式进行研究的6月，财团实态调查部专员金伦勇（36岁）最后一次访问马蒂利先生的住宅时，马蒂利拿出了一本笔记本说：“这是一次都没有公开过的东西，现在我拿给你看。”这是1936年至1958年在首尔中区太平路营业的“萨缪尔•李•古代美术商店”顾客账簿，密密麻麻地记录着当时交易的韩国文化遗产品目和交易者等。 “我一看到就感觉到这不是一般的东西。这是可以了解海外所在韩国文化遗产是何时、如何流失的资料。我对马蒂利先生说‘这是追踪国外文物的重要史料’，他马上表示会捐赠给韩国。”（金专员） 财团19日表示，包括该顾客的账簿在内，收到了马蒂利收藏的60份当代文化遗产相关史料。经营古代美术商店的萨缪尔•李留给他的账簿上详细记录了超过670件的韩国文化遗产交易目录。金主任表示：“如果研究交易账簿，就能掌握海外韩国文物的流失途径，对研究和回收有很大帮助。” 塞缪尔•李的账簿上也有引人注目的人物。他就是克服残疾的世界级社会福利企业家海伦•凯勒（1880~1968年）。据记载，他在日本帝国主义强占时期的1937年7月为演讲和演说访韩，在古代美术商店中购买了书案（书桌）。 对韩国文化遗产有着深厚感情的马蒂利在2016年将1725年制作的朝鲜佛画《五佛图》返还给韩国。该作品是1970年在首尔钟路区一家古董店购买的作品，2014年捐赠给美国波特兰博物馆的过程中，被查出属于全南顺天松广寺，后来被盗。马蒂利在得知该文物是非法运出的消息后，向大韩佛教曹溪宗捐赠了该文物，他说，“现在知道了真相，真是万幸。”

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