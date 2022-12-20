雇佣军民族与埃及总统. December. 20, 2022 07:32. . 推翻君主政体后成为埃及首任总统的穆罕默德•纳吉布的母亲是苏丹人。南苏丹现在还是韩国韩光部队被派往该地组建维和部队的险恶地区，该地区的人们从古埃及时期开始就是埃及最精锐的雇佣兵部队或威胁埃及的最可怕的战斗民族。在大英博物馆展示的刻有亚述战争场面的浮雕中，有亚述巴尼拔二世攻占埃及孟菲斯的场面。仔细看这部作品，在城墙上战斗的士兵不是埃及人，而是非洲人。因为当时埃及的统治者是南苏丹出身的努比亚人。 埃及和努比亚数千年来一直是爱憎关系。纳吉布就是在这种爱憎中诞生的。他的父亲是出身于长期军人家族的埃及军官，母亲是苏丹人。出生在苏丹首都喀土穆的纳吉布一度担任苏丹总督，后来他离开纪念被苏丹人马迪叛军杀害的查尔斯•戈登的戈登纪念队，成为了埃及军队的军官。 在第一次中东战争中，埃及军队的战斗非常糟糕。以色列军队曾表示，埃及军队的问题是因为缺少有能力的军官。如果由有能力的军官领导，埃及军队也会发生变化。而纳吉布正是那种人。 成为战争英雄的纳吉布被发动政变的贾迈勒•阿卜杜勒•纳赛尔拥立为总统，后来又被纳赛尔除掉。看到这样的经历，我们不经会摇头。从苏丹的立场来看，纳吉布是征服埃及的英雄，还是背叛者？有趣的事实是，如果追究纳赛尔的祖先，也不是正统的埃及人。 韩国再过一代就会成为多民族国家。由于我们长期作为单一民族国家生活，所以对这些故事感到陌生，想要用善与恶来衡量周边国家的倾向太强。国际关系要求多样性和活力、现实性的判断，而我们却想要将永远的敌人和永远的朋友进行分类。改正这种偏见有那么难吗？

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