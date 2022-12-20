美日即将修改防卫合作方针……美军和自卫队将推进军事一体化. December. 20, 2022 07:33. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 美国和日本可能会根据日本“能够先发制人攻击敌方基地”的明文规定，着手修改两国间防卫合作方针。日本媒体报道说：“美日两国将实现‘军事一体化’。” 日本时事通讯社19日报道称，以修改国家安全战略等安保三大文件为契机，将与美国正式进行协商，“虽然期待能起到美军对中国和朝鲜遏制力的补充作用，但在军事方面，美日一体化将进一步推进。”美日军事一体化是指，以日本拥有“攻击敌方基地能力”为契机，美军和日本自卫队实际上就像一支军队一样行动。 日本新设了综合指挥自卫队的统合司令部，并推进改编自卫队，让统合司令与美军协调战斗力运用。与韩美联合司令部所在的韩国不同，日本自卫队不是正式军队，因此至今没有统率美日两军防卫力量的正式机构。 美日两国还计划修改规定韩半岛及台湾发生紧急情况时军事作战及后方支援程序等的“美日共同应对计划”，因此不能排除今后日本根据朝鲜的挑衅程度介入韩半岛的可能性。 美国从可以减轻东亚安全负担的角度出发，对此持欢迎态度。但是，日本保守阵营也担心，日本为了确保遏制力而拥有攻击敌基地的能力，可能导致日本会意外卷入战争。 日本广播协会（NHK）报道称，一艘中国海军测量舰19日上午抵达日本鹿儿岛县南部的日本领海内，时间大约为3个半小时。这是中国海军测量舰今年以来第五次在日本领海航行。

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