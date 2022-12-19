普京召集各路司令，就乌克兰战事方向征求“意见”. December. 19, 2022 07:40. by 趙은아 achim@donga.com. 据外媒报道，俄罗斯总统普京召集指挥乌克兰战争的军队司令，就作战方向征求意见。也有观察人士认为，最近普京“闭门不出”的传闻不断，普京正在作一旦下台就逃往南美的准备。 据路透社17日报道，普京前一天召集10多名军队司令听取了有关乌克兰战争作战方向的意见。据俄罗斯克里姆林宫当天公开的视频显示，普京来到军事指挥本部，与国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫等高层将军举行了会议。据路透社报道，普京在会谈中表示：“希望立即听到对必要的作战和中期作战的提议。” 此次召集军队司令是在最近普京总统没有出席正式活动而引起怀疑的情况下召开的。美国《纽约时报》分析说：“其宗旨是明确表明普京总统对战争进展感兴趣。”英国日刊《泰晤士报》最近报道称，普京取消了例行记者会和“与国民的对话”，他正在准备为应对战争失败和下台而逃往南美的“诺亚方舟”行动。 前普京总统演讲稿作家、政治评论家阿巴斯·加利亚莫夫在社交媒体“电报”上引用匿名的克里姆林宫消息灵通人士的话主张：“普京总统正在准备如果面临严重威胁就逃往阿根廷或委内瑞拉的行动。” 在年末即将到来之际，乌克兰正在加强对俄罗斯的攻势。《纽约时报》17日报道说，乌克兰不顾美国的劝阻，试图狙击俄罗斯军队最高指挥官。美国政府在得悉俄罗斯总参谋长格拉西莫夫访问最前线的情报后，因担心战争扩大，没有将该情报告知乌克兰。但乌克兰通过其他途径认识到这一点，推进了针对格拉西莫夫的攻击。《纽约时报》报道称，美国政府要求“取消攻击”，但乌克兰政府回答称“已开始行动”。《纽约时报》5月曾报道说，乌克兰军队4月试图针对俄总参谋长格拉西莫夫发动集中攻击。

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