朝野政党应尽快处理预算案，共同推进梨泰院国政调查. December. 19, 2022 07:40. . 朝野在周末进行了明年预算案处理协商，但未能达成协议。国会议长金振杓19日将全体会议确定为“第四次”最后期限。梨泰院惨案国政调查特别委员会委员长、共同民主党议员禹相虎表示，“不能再推迟了”，今天将召开全体会议，开始正式调查日程、采纳证人等。即，梨泰院国政调查将是由3个在野党进行“半边调查”。 预算案的处理已经超过了法定时限（2日）和定期国会会期结束日（9日）。在批评舆论沸腾后，朝野政党双方15日就处理问题达成协议，但连这个都没有遵守。剩下的争论焦点缩小到了两个方面。对于法人税最高税率，朝野以“相当于下调3个百分点”和“下调1个百分点”相抗衡。对于全额削减行政安全部警察局、法务部人事信息管理团预算，仅作为预备费支出的方案，执政党持否定态度，称“如此一来岂不是否定了新设组织的功能和正统性?” 梨泰院国政调查特别委员会的活动时间为45天，截止日期为明年1月7日。目前只剩下20天。因为预算案处理被推迟，再加上共同民主党单独处理建议罢免李相旼部长案，国民力量党特委委员们表明了辞职意向等，展开了政治斗争。通过全体会议的表决可以延长。共同民主党虽然正式表明了延长期限的方针，但国民力量党要求必须在短期内结束，排除了延长期限的可能性。 预算案在2014年国会先进化法之后，每天都在打破“拖延处理”的记录。也有不少人担心，预算案对峙会不会持续到圣诞节或年末。如果发生“准预算”事态，国会将被污名称为以党利党略阻碍民生和国家经济的最差国会。特别是，从加强与跨国企业的竞争力的角度出发，希望共同民主党能做出顾全大局的决断。 以此为基础，尽快协商处理预算案，朝野应该共同进行梨泰院国政调查。如果进行到一半，相关机关提交资料的不协助等特委活动本身就会面临难关。已经过了一半的时间，如果有必要，应该考虑延长国政调查期限。

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