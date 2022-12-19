朱莉宣告与联合国分手……“亲自进行难民救助活动”. December. 19, 2022 07:40. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 好莱坞演员安吉丽娜•朱莉（47岁）宣布与结缘20多年的联合国难民署（UNHCR）分道扬镳。这距离此前朱莉批评联合国未能正确应对人权侵害问题过去了6个月时间。 16日（当地时间），朱莉与UNHCR共同发表声明，表示“感谢能够与联合国合作20年”，“现在将辞去相关职务。”她说，“难民们是我在这个世界上最尊敬的人”，“计划直接与当地难民团体接触并进行沟通。今后也将为援助难民而竭尽全力。” 美国《纽约时报》（NYT）报道说：“朱莉离开UNHCR，可能是因为她认为最近联合国未能正确应对人权侵害问题。”与朱莉关系密切的匿名相关人士对《纽约时报》表示，“我相信朱莉在联合国之外可以有效地与更多的人度过更多的时间。” 朱莉在今年6月“世界难民日”到来之际，在美国时事周刊《时代》的投稿中表示：“因为联合国成立的方式，最受矛盾和迫害的人们的权利和生命正在被牺牲。（联合国）只关注强国的利益和声音。”2001年与UNHCR结缘的朱莉在2012年被任命为特使，直到最近一直在相关领域积极活动。她访问了包括叙利亚、也门、阿富汗、缅甸在内的60多个世界纷争地区，敦促世界关注难民问题。UNHCR最高代表菲利普•格兰迪表示：“朱莉被认为是全世界拥护难民权利的最具影响力的支持者。感谢她数十年来的奉献、献身以及为难民创造的变化”，“支持她今后继续为难民工作。

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