路透社评选的卡塔尔世界杯“十大经典场面”. December. 19, 2022 07:40. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国足球代表队选手们在比赛结束后用手机观看乌拉圭队和加纳队的比赛的场面入选了卡塔尔世界杯“10大经典场面”。 路透社18日评选了本次大赛的10大经典场面，并在第二位选出了韩国队确定进军16强当时的情况。路透社以《韩国焦急的等待》为题报道说，“（与葡萄牙队的小组赛第3场比赛）下半场补时阶段，黄喜灿（26岁）攻入反败为胜的制胜球之后，是韩国艰难等待的开始”，“选手们聚集在赛场中央，用手机观看了10分钟左右的乌拉圭和加纳队的比赛。在确定球队晋级16强后，队员们全力奔向了球迷们。” 虽然韩国队在3日与葡萄牙队的比赛中以2比1反败为胜，但还没有决定进入16强。根据同一时间进行的乌拉圭和加纳队的比赛结果，有可能在小组赛中被淘汰出局。最终乌拉圭队以2比0获胜，但韩国队以进球数领先乌拉圭队，确定进入16强。守门员金承奎（32岁）回忆起当时的情景说，“感觉1秒、10秒真的很长。” 此外，路透社还选出了沙特阿拉伯队以2比1战胜阿根廷队、克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•葡萄牙）在与摩洛哥队的8强赛中负于对手，结束个人第5次世界杯之旅、世界杯首位女主裁判登场等经典场面。

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