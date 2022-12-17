世界杯夺冠概率：阿根廷50.2% vs 法国49.8%. December. 17, 2022 07:14. by 黃奎引 kini@donga.com. 这种程度的话，可以说只有时间知道胜者。国际足联（FIFA）排名第三的阿根廷队和排名第四的法国队将于19日0时在卢塞尔体育场展开2022卡塔尔世界杯决赛，在决赛来临之际，大部分体育统计公司和博彩企业预测双方的力量“势均力敌”。 在本届世界杯之前预测比赛结果的体育专门统计公司“Opta”预测，阿根廷队在这场比赛中获胜的概率是50.2%，法国队获胜的概率是49.8%。双方仅相差0.4个百分点。在包括平局（29.9%）在内的比赛胜败预测中，阿根廷为35.1%，法国为35.0%，差距缩小到了0.1个百分点。 英国体育博彩公司“威廉希尔”也将两国的赔率定为相同的7/4。这意味着预测两国的胜率相同，为36.4%。在奥地利“Bwin”中，两国的赔率也相同，为2.70（预想胜率37.0%），美国《Scissors体育书》开出的两国的获胜赔率也是一样的，为+175（预想胜率36.4%）。 在代表各国的“射手”里奥内尔•梅西（35岁•阿根廷）和基利安•姆巴佩（24岁•法国）中，更多的人认为梅西会进球。英国“Skybet”预测梅西的得分概率为36.4%，姆巴佩的得分概率为16.7%。在美国“Bet MGM”上，梅西也以22.2%的支持率领先于姆巴佩（20%）。 梅西（出场570分钟）目前与姆巴佩（出场477分钟）并列大赛射手榜首位（进球5粒），但只有进球才能获得“金靴奖（射手王）”。因为相关规则规定，在进球数相同的情况下，会给出场时间更少的球员颁发金靴奖。 到目前为止，在世界杯舞台上共进行了3次对决的两国在决赛中相遇尚属首次。1930年乌拉圭世界杯和1978年阿根廷世界杯小组赛时，阿根廷队获胜，但4年前俄罗斯世界杯时，法国队在16强赛上以4比3获胜，并最终登上了冠军宝座。而在整体A级比赛（国家对抗赛）相互交战成绩方面，阿根廷以6胜3平3负占据优势。

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