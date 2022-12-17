日本在安保政策文件中明示“攻击敌方基地”的能力. December. 17, 2022 07:15. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 日本政府正式决定在外交、防卫政策文件中写明“攻击敌方基地的能力”。即，如果认为对日本的攻击意向明确，将事先攻击对方的导弹基地、司令部等。日本有分析认为，这一决定是时隔77年的大转变，它改变了1945年第二次世界大战战败后一直维持的专守防卫（只有在受到攻击时至少行使自卫力）原则。 日本首相岸田文雄16日下午召开内阁会议，决定修改明确规定“攻击敌方基地能力”的《国家安全保障战略》《国家防卫战略》《防卫费整顿计划》等安保三大文件。关于应对周边国家的威胁，日本在修订文件中写入了“日本拥有必要时以最低限度的自卫措施反击对方领域的能力，在行使能力上与美国合作”的内容。作为相关措施，日本决定在5年后把目前占国内生产总值1%的防卫费增加到2%以上，大量引进尖端攻击武器。 日本政府认为，此次修改是针对俄罗斯入侵乌克兰、朝鲜核导威胁、中国向台湾海峡施压等安全局势恶化而采取的自卫措施。但有人指出，日本和平宪法将进一步失效，其中包括煽动东亚军备增强、禁止拥有军队和放弃交战权等内容。

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