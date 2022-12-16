“高尔夫皇帝”和“高尔夫女皇”的儿子并肩站在果岭上. December. 16, 2022 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. “高尔夫皇帝”和“高尔夫女皇”的儿子将并肩站在球场上。 这是从18日开始在美国佛罗里达州奥兰多丽思卡尔顿高尔夫俱乐部（72杆）举行的为期两天的活动大会（邀请赛）“PNC锦标赛”上观众们将会看到的奇景。 “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（47岁•美国）连续第3年与儿子查理（13岁）出战该赛事，“高尔夫女皇”安妮卡•索伦斯坦（52岁•瑞典）也表明了与儿子威尔•麦基（11岁）一共参加的意向。2019年索伦斯坦作为首位参加该大赛的女性职业选手，到第二年为止连续两年与父亲组队。 从1995年开始的该比赛，大满贯赛事或球员锦标赛冠军和没有职业资格证的球员的家人将两人组队参赛。两人全部开球后，用落在更好位置的球进行下一轮比赛的“最佳球位”方式进行。 索伦斯坦的儿子威尔是本次大赛参赛者中最年轻的选手，他被索伦斯坦称为“高尔夫狂”，对高尔夫的热情非常高涨。今年8月，威尔还参加了US儿童世界锦标赛。索伦斯坦发表出战感言说，“虽然知道战胜对手会很困难，但我们度过愉快的时间，思考高尔夫的意义比分数更重要。”她还补充说：“（威尔和查理的比赛）将成为给同龄孩子们带来灵感的机会。” 连续3年踏上赛场的查理的精湛技术也是球迷们的一大看点。参加第一年获得第7名的伍兹队在去年的第2轮比赛中，连续11个洞抓下小鸟球，获得了亚军。最近，伍兹在被问及查理的球技时表示：“虽然不想说，但我会承认。几周前，查理的开球距离给我还远。” 此外，在11日举行的活动大赛“The Match”上与伍兹展开对决的1993年生挚友乔丹•斯皮思、贾斯汀•托马斯（以上美国）等也将分别与父亲组队出战该赛事。女子高尔夫世界排名第2位的内莉•科达（24岁•美国）也将与捷克网球明星出身的父亲彼得（54岁）一起参赛。本次比赛的冠军奖金为20万美元（约2.6亿韩元）。

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