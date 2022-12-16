依旧“大步伐”美国明年利率将上调至5%左右……韩国高利率也将持续高过3.5%. December. 16, 2022 07:38. by 朴民優 minwoo@donga.com. 美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）稍微推迟了史无前例的基准利率上调速度。但是，只是暂时松开了“紧缩油门踏板”，并没有踩急刹车。虽然速度有所减缓，但明确了明年也将继续上调利率的方针。最重要的是，随着美联储明年最终利率预测值上调到5%左右，今后韩国的基准利率也将超过之前的预测值3.5%。 美联储14日（当地时间）在今年最后一次联邦公开市场委员会（FOMC）上决定展开大步伐（基准利率上调0.5个百分点），将基准利率上调至4.25~4.50%。至此，美国的基准利率自2007年10月（4.75%）以后，时隔15年再次上升到了最高水平。与从今年6月开始连续4次上调巨大步伐（基准利率上调0.75%）时相比，上调利率的步伐被推迟了一个阶段。 虽然紧缩速度有所减缓，但美联储主席杰罗姆•鲍威尔在当天举行的记者招待会上如实表现出了鹰派（偏爱货币紧缩）的本色。鲍威尔主席表示：“还有很长的路要走”，“虽然物价上涨率呈现放缓趋势是值得欢迎的指标，但是为了相信通货膨胀持续呈下降趋势，需要更多的证据。”他接着说：“美联储在确信物价上涨率正在下降到2%之前不会下调利率”，给市场的早期“政策转换”期待泼了一盆冷水。 鲍威尔主席的发言原封不动地包含在当天美联储公开的显示今后利率前景的“点式图表”中。FOMC19名委员预测的明年最终利率中间值为5.1%，比9月份的预测值（4.6%）上升了0.5个百分点。也就是说，美联储明年很有可能再次上调0.75%的利率。 由于美联储的大步伐，韩美基准利率差距拉大到了约22年来的最大值1.25个百分点。当初市场普遍认为，韩国银行将在明年1月的会议上将基准利率上调0.25个百分点至3.50%，然后中断追加上调。但是，如果美联储将利率上调到5%左右，韩美利率差距将扩大到历史最高的1.50%。如果外汇市场的变动性因内外利率差距再次增大，韩国银行只能进一步提高利率。 在美联储的政策转换来临之前，韩国银行不会降低目前3.25%的基准利率，而是会维持相当一段时间的3%的高利率。曾担任韩国银行金融通货委员的延世大学国际研究生院教授咸俊浩（音）表示：“韩国对紧缩带来的金融不安和经济萧条的忧虑相对更大”，“但是，如果韩元兑美元的汇率稳定在1300韩元的水平上，韩国银行似乎不会脱离上个月预测的利率路径。”

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