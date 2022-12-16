美国推进禁止虚拟货币“洗钱”法案……朝鲜通过黑客攻击的资金来源将受到巨大打击. December. 16, 2022 07:38. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国会正在推进禁止虚拟货币“洗钱”的法案。有分析称，如果法案通过，朝鲜通过黑客入侵虚拟货币筹集核、导弹开发资金将受到相当大的打击。 民主党参议员伊丽莎白·沃伦和共和党参议员罗杰·马歇尔当地时间14日表示将提出《数字资产洗钱防止法》。沃伦表示：“‘不良政权’‘俄罗斯新兴财阀’和‘毒品王’们正在利用虚拟货币进行洗钱和逃避制裁。为了防止洗钱的漏洞，将制定常识性规则。”这一表态明确显示，法案针对的是朝鲜、俄罗斯、伊朗等。 该法案的内容是，财政部把虚拟货币经营者和开采者等指定为金融事业者，并义务性地对他们进行顾客确认。另外，法案禁止金融公司利用虚拟货币搅拌机企业隐瞒资金来源，并义务性地申报通过海外账户交易1万美元以上虚拟货币的美国人。 马歇尔表示：“9·11恐怖袭击之后，美国进行了切断‘干坏事者’的有意义的改革。如果在虚拟货币交易所适用类似的政策，可以防止数字资产被恶意利用为非法行为的资金筹措。” 如果法案在美国国会获得通过，预计将对朝鲜通过夺取虚拟货币筹集资金造成巨大打击。据推测，朝鲜仅今年就通过“拉扎鲁斯”等黑客团伙窃取了10亿美元（约1.3250万亿韩元）。据悉，特别是通过搅拌机企业窃取的虚拟货币，经过多次洗涤、去除痕迹后兑换成现金，用作核武器、导弹开发资金。 如果通过法案阻止被洗钱的资金流入金融机构，就可以阻止朝鲜把窃取的虚拟货币兑换成现金。虚拟货币运营商只要确认顾客身份，就可以掌握朝鲜的虚拟货币现金化过程，直接制裁其资金来源。 但是能否通过还是未知数。参议院银行委员会共和党干事帕特·图米对路透社指出：“我不认为现有防止洗钱的规定适合虚拟货币。” 韩国常驻联合国代表黄浚国当天在纽约联合国总部举行的安理会改革相关公开讨论中表示：“特定成员国以破坏其他国家设施、窃取情报、筹集开发核武器资金为目的展开网络攻击。”

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