美官员称“拜登向乌克兰支援‘爱国者’导弹”……能否成为“游戏改变者”备受关注. December. 15, 2022 07:58. by 趙은아 achim@donga.com. 据悉，美国向乌克兰提供用于拦截导弹的最尖端“爱国者”防空导弹体系的准备工作已进入最后阶段，因此该武器能否成为“游戏改变者”备受关注。这是因为，“爱国者”导弹可以对抗此前通过导弹和无人机大量破坏乌克兰能源设施的俄罗斯。乌克兰担心俄罗斯在明年1、2月份展开大规模攻势。 美国有线电视新闻网（CNN）当地时间13日援引两名官员的话报道说，拜登政府决定向乌克兰提供爱国者导弹防御体系，并计划在本周内正式宣布。该媒体报道说，预计拜登和国防部长劳埃德奥斯汀将予以批准。 美国一直向乌克兰支援由三维监视雷达、中短程导弹、发射台等组成的尖端地对空导弹体系“NASAMS”（挪威先进地对空导弹系统）。但乌克兰表示，“要想防御俄罗斯导弹及无人机的攻击，仅凭这些是不够的”，要求追加支援最尖端的远程防空体系。 “爱国者”防空导弹炮台由探测目标的雷达、电脑、发电装备、导弹发射台等组成。其设计是探测并击落敌军发射的导弹、飞机或无人机。“爱国者”导弹的有效射程为70至80公里，可以达到3.5马赫的速度。该导弹可以达到远距离和高度，可以击落发射到乌克兰的俄罗斯导弹和飞机。美国为了遏制朝鲜，在东北亚部署了“爱国者”导弹。 据CNN报道，乌克兰外交部长德米特罗·库列巴13日预测说：“俄罗斯有望具备在明年1月底或2月发动大规模攻势的能力。”他当天在首都基辅防空洞接受外国记者采访时表示：“俄罗斯仍然抱有深入乌克兰境内的希望。”

한국어