预算案都还没处理……朝野政党议员纷纷前往海外. December. 15, 2022 07:59. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 据悉，朝野政党未能缩小对明年预算案的意见分歧，正在以15日全体会议上处理为目标进行协商，但部分议员却因出差海外而无法参加全体会议。虽然说是议政活动的一环，但有人批评说，在民生经济危机中，国会是不是背弃了处理预算案这一最重要的职责。 据国会14日透露，国会政治改革特别委员会所属的8名朝野议员在11日处理对行政安全部部长李祥敏的建议罢免案表决后，登上了飞往欧洲的飞机。他们是共同民主党议员金永培、南仁顺、申正勋、全在秀（均为音译）等4人，国民力量党姜民国、曹海珍、崔亨斗等3人和正义党议员沈相奵。 他们将在七天六晚里先后访问爱尔兰、法国和德国。据悉，此次出差是为了了解海外议会选举制度及选举区改编等相关事例，从几个月前开始就预定好的。但回国日期是17日，因此不可能参加15日举行的全体会议。对此，国会政治改革特别委员会相关人士解释说：“是在定期国会结束之后，很久以前开始就计划好了日程，”“绝对不是外游性出差。” 国民力量党议员李柱焕、李宪升也为了申办2030釜山世界博览会，将从11日到19日访问匈牙利及中亚。据悉，这是8月访问中亚总统特使团的后续措施。 此外，国会文化体育观光委员会所属议员们为了促进韩日交流，检查旅游基础设施，从12日开始访问日本。他们原计划16日回国，但在舆论批评他们因赴海外出差导致不能参加全体会议后，调整日程为15日上午回国。

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