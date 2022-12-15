失去两个朋友的梨泰院幸存高中生被发现死亡在过夜处. December. 15, 2022 07:59. by 全慧珍记者、崔美松记者 sunrise@donga.com,cms@donga.com. 在梨泰院万圣节惨案现场生存下来的一名高中生被发现死在某过夜处。据推测，他因未能克服惨案创伤，最终做出了极端的选择。 首尔麻浦警察署表示，12日下午11点40分左右，在麻浦区的一家住宿场所发现了死亡的A某。A某在当晚7点左右独自入住，母亲发现儿子在晚自习后没有回家，就报案儿子失踪，警方随后展开了搜索。警方相关人士表示：“现场没有怀疑犯罪的情况。看来A君做出了极端的选择。”没有发现遗书。 据悉，A某在惨案发生时失去了一起去梨泰院的两名朋友。A某腿部肌肉受到撕裂伤，病情危急，但在接受医院治疗后保住了性命。 据首尔市教育厅透露，A某在惨案发生后每周接受两次精神健康医学科咨询治疗，并随时接受校内心理咨询。据说担心心理创伤的父母也和班主任一直予以关注。首尔市教育厅表示：“从学校内的咨询教师那里收到了‘最近孩子好多了，校内活动也积极等，呈现出变化的样子’的情况介绍，”“咨询教师也受到了很大的冲击。” 自称是A某父母熟人的某吊唁者在网络社区上写道：“在高中一年级的年纪里，似乎难以完全忍受幸存者的痛苦，”“惨案发生后，他接受了精神科治疗，学校生活也很好，父母很难相信他做出了极端的选择。” 此外，梨泰院惨案遗属协议会方面表示：“听到A某死亡的消息后，本想去吊唁，但根据遗属‘想安静地送走’的意见，决定不前往吊唁。”

한국어