韩国幸福指数排名世界第59位……青少年“生活满意度”排名倒数第一. December. 14, 2022 07:58. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 在各年龄段的生活满意度调查中，30多岁的人最高，60岁以上的人最低。据调查，韩国的幸福指数排在世界第59位，连中间值都达不到。 据统计厅13日发表的《韩国社会动向2022》显示，韩国人的生活满意度（满分10分）平均分数去年为6.3分。2013年为5.7分，2018年为6.1分，呈逐渐上升趋势。从年龄段来看，30多岁人群的满意度（6.5分）最高。据分析，这是因为寻找工作岗位和组成家庭的时期被推迟的影响。相反，由于对老年的不安和贫困问题，50岁以后的生活满意度逐渐下降。据调查，50多岁人群为6.3分，60岁以上人群为6.1分，65岁以上人群为6.0分。 儿童和青少年的生活满意度为6.6分，在经济合作与发展组织成员国中排名垫底。除韩国外，经合组织主要国家的平均分为7.6分。 去年，韩国的幸福指数（满分10分）最近3年平均为5.94分，未达到中间值（6.0分）。世界排名第59位，低于美国（第16位）、日本（第54位）。在该领域排名第一的是芬兰，平均3年得分为7.82分。 据调查，低收入层比高收入层承担的财产税负担程度更大。以2020年为基准，收入下游10%（第一等级）的财产税负担比率是6.15倍。同期，收入前10%（10分位）的财产税负担比率仅为0.29倍。收入下游10%的财产税负担是上游10%的约20倍。财产税负担比率是按照收入分配的财产税额比重除以收入比重得出的数值。据分析，由于拥有高价住宅的低收入退休者，低收入阶层的财产税负担加重。

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